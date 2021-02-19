شريف منير يعتذر لابنته بهذا الفيديو: ( أنا فعلا كنت بايخ!)

شارك الفنان شريف منير جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع (إنستجرام)، مقطع فيديو مجمع لصور له مع ابنته (أسما)، بهدف مصالحتها بحسب تعبيره.

وعلق منير، على الفيديو قائلًا: (أنا منزل الكليب ده علشان بصالح أسما، بنتي وحبيبتي، لإني كنت مزعلها، متزعليش مني يا أسما، أنا فعلا كنت بايخ)، حسب موقع مصراوي.

فيما ردت أسما، على والدها، من خلال التعليقات، قائلة: (أنا مقدرش أزعل حضرتك، على راسي وفي قلبي، بجد فرحتني بشكل مش عادي، طريقتك في الصلح جميلة وكبيرة عندي أوي.. بحبك وربنا ما يحرمني منك أبداً).

من ناحية أخرى، ينتظر شريف منير عرض فيلمه الجديد (السرب)، الذي يضم عددًا من النجوم أبرزهم أحمد السقا، آسر ياسين، كريم فهمي، هند صبري، قصي خولي، أحمد حاتم، وغسان مسعود، بخلاف عدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.