شريف منير يعلق على فيديو ابنته:(أخدتي التريند برافو!)

البوابة-رد الفنان شريف منير على الهجوم الذي تعرضت له ابنته اسما بعد حلاقة شعرها كاملا، في مقطع فيديو.

ونشر شريف منير مقطع فيديو عبر حسابه على موقع (انستغرام) قال فيه: (مساء الخير، باكل سمك مشوي ورز أبيض، إيه الدوشة اللي إنتو عاملينها دي وإيه الضجة اللي إنتو عاملينها دي، كل ده عشان بنتي قصت شعرها قدام الكاميرا إيه الغلط اللي هي عملته).

واستكمل:(تصرف عادي جدًا مفيهوش أي حاجة، إوعوا تفتكروا إني هاجي على بنتي عشان خاطر أكسب رضاكم.. دي بنتي اللي ماليش غيرها وبحبها).

و اختتم:(أسما أنتي شكلك زي القمر وشكلك حلو جدًا و خدتي التريند برافو عليكي، متسمعيش كلام حد ومتهتميش بكلام حد وأنا مش مهتم بالكلام اللي بيتقال عليا ولا عليها،المهم إننا مش بنضر حد، سلام عليكم).

هذا و كانت أسما شريف منير، قد نشرت فيديو جديدا لها عبر خاصية (ستوري) من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام)، ظهرت فيه وهي تحلق شعرها بماكينة حلاقة، مما أثار الجدل و دهشة عدد كبير من المتابعين.

وعلقت قائلة أسما شريف منير: (شعري بقاله فترة بيقع جامد، ده غير ان من كتر العمايل اتحرق و بقي مش صحي خالص، غير الغدد وتأثيرها عليه، قررت أنفذ قرار كان بقالي كتير اوي نفسي اخده، ابداً من جديد، احرر نفسي، افتح صفحة جديدة، حقيقي هو قرار صعب جداً بس حسسني بقوة و تفاؤل..).



