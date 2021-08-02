شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها تالية.. وتكشف مراحل خطورة حملها بها

لم يكن حمل الفنانة الاستعراضية شريهان سهلًا، فقد أكَّد لها الأطباء استحالة إنجابها من جديد بعد ولادة طفلتها لولوة، لكن الأقدار تتغير بدعاء.

احتفلت شريهان بعيد ميلاد طفلتها الصغيرة "تالية" عبر منشور مؤثر شاركته عبر حسابها على موقع "إنستغرام" مُرفقة بعدة صورة تجمعهما، إذ روَّت فيه مراحل استقبال تبأ حملها وتحذيرات الأطباء لها من الإنجاب مجددًا بسبب حالتها الصحية، إضافة إلى إصرارها في الاحتفاظ بالجنين رغم المخاطر المترتبة.

وجاء في المنشور: "كُنتي حلم وأُمنيَة تمنتها عَلَيَّ شقيقتك لولوة وهي في سن الثامنة وحتى العشر سنوات قالت لي أريد أخت تلعب معي والعب معها، قُلت لها أتمنى، وحسم الأطباء الأمر بكلمة مستحيل".

وتابعت: "وفي نفس العام ديسمبر 2008 ذهبت لأداء فريضتي الحج وأنا في خيمتي طلبتك من ربي و قرأت سورة مريم وقُلت لربي سأسميها مريم أو تالية القرآن الكريم فأهداني ربي هديته لأن معه لا شيء مستحيل وكُنتي دعوتي المستجابة".

وكشفت ردَّت فعل الأطباء بعدما علموا خبر حملها، قائلة: "أبلغت أطبائي فقالوا لي لا يمكن وإستحالة، الحمل يجعل المرض نشط وأشرس في أنتشاره ومستحيل .. ولكي الخيار في الإختيار وإختاري بين أمرين تربية ومراعاة لولوة أو إهدائها أخ او أخت.. فاخترت هدية ربي وقلت لهم هو يعلم وأنتم لا تعلمون ..الهدية لا تُرَد فما بالكم إن كانت من الرحمن الرحيم. وقال لكِ كوني فَكُنتِ ‏دعوتي المستجابة رغم إستحالة كل شيئ "كل شيئ".

واختتمت منشورها: "كل عام وأنتِ الخير والرحمة والشفاء والسلام والمستقبل والأمل في الغد ياملاكي الصغير وأمنية شقيقتك و دعوتي المستجابة تالية القرآن الكريم".

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن تأثرهم على ما كتبته شريهان لطفلتها من بينهم الفنانة المصرية "إسعاد يونس"، رغم أن شريهان تعتبر ضرتها، وكتبت: "كل سنة وحبيبتي طيبة وبخير ومنورة حياتنا كلنا".

وعلَّقت إحدى المتابعات: "دموعي نزلت من رقه كلامك و معجزات الرحمن مريت بكلمه استحاله و هديه القادر علي كل شي الحمد لله ربنا يباركلنا فيهم، بحبك جدًا".

والجدير بالذكر أن شريهان عانت مسبقًا من مرض سرطان الغدد اللعابية وتغلبت في النهاية عليه، واضطرت في تلك الفترة للغياب عن الساحة الفنية لسنوات لغرض العلاج.

شريهان تعود بكوكو شانيل

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل شيخ عن عودة النجمة الاستعراضية المصرية شريهان إلى المسرح بعد غياب أكثر من 20 عامًا عن الساحة الفنية.

وشارك تركي آل شيخ متابعيه عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" فيديو دعائي لعودة شريهان في مسرحية جديدة بعنوان "كوكو شانيل" المقرر عرضها في منصة "شاهد VIP" السعودية.