شريهان تعود من جديد إلى المسرح بـ"كوكو شانيل".. ومفاجأة تضم الرقم 13!

حين سماع خبر عودة شريهان في أي عمل فني، ندرك حينها أنه عمل أسطوري!

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل شيخ عن عودة النجمة الاستعراضية المصرية شريهان إلى المسرح بعد غياب أكثر من 20 عامًا عن الساحة الفنية.

وشارك تركي آل شيخ متابعيه عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" فيديو دعائي لعودة شريهان في مسرحية جديدة بعنوان "كوكو شانيل" المقرر عرضها في منصة "شاهد VIP" السعودية.

وجاء في التغريدة: "ترقبوا.. عودة النجمة الكبيرة شريهان للأضواء، بعد غياب سنين في عمل مميز على منصة شاهد برعاية هيئة الترفيه السعودية."

وأعربت شريهان عن سعادتها للعودة من جديد، وعلَّقت: "عمل شاق … أتمنى أن ينال إعجاب جمهور ال mbc في جميع أنحاء العالم و جمهوري الحبيب. الف مبروك."

عمل شاق … أتمنى أن ينال إعجاب جمهور ال mbc @shahidvod في جميع أنحاء العالم و جمهوري الحبيب. الف مبروك. https://t.co/bwE2Bnleh8 — Sherihan (@Sherihan) June 2, 2021

ويجدر الإشارة إلى أن شريهان انتهت من تصوير المسرحية الاستعراضية "كوكو شانيل" من إنتاج جمال العدل منذ ثلاث سنوات، فهي ضمن مشروع ضخم يضم 13 عرضًا مسرحيًا حول 13 سيدة تركن بصمة في التاريخ.

وقد دخلت قنوات mbc في مفاوضات من أجل الحصول على حق عرض المسرحية من جمال العدل، بالتوازي عمليات المكساج والمونتاج لحين تجهز المسرحية وتخرج للنور في نسختها النهائية خلال الفترة المقبلة.

شريهان في إعلان فودافون

ويجدر الإشارة إلى أن شريهان عادت بعد غياب طويل في إعلان مذهل لشركة الاتصالات "فودافون" في العشرين من رماضان، إذ لم يكن مجرد إعلان بل كان قصة نجمة الفوازير التي تعرضت لمآسي كثيرة فيحياتها ما بين مرض وحادث أليم وغيرها من الأمور التي منعتها من الظهور أمام جمهورها لسنوات طويلة.

بدأ الإعلان بحلم شريهان بالشهرة ومن بعدها قصة حادث السيارة الذي أصابها ودفعا للخضوع لعمليات جراحية في ظهرها وصل عددها إلى 30 عملية إلا أنها قررت العودة بعد غياب والوقوف على قدميها مجدداً.