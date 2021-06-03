  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. شريهان تعود من جديد إلى المسرح بـ"كوكو شانيل".. ومفاجأة تضم الرقم 13!

شريهان تعود من جديد إلى المسرح بـ"كوكو شانيل".. ومفاجأة تضم الرقم 13!

منشور 03 حزيران / يونيو 2021 - 07:09
شريهان
شريهان

حين سماع خبر عودة شريهان في أي عمل فني، ندرك حينها أنه عمل أسطوري!

اقرأ ايضاًهكذا احتفلت شريهان بعيد ميلاد ابنتها (لولوة)...هكذا احتفلت شريهان بعيد ميلاد ابنتها (لولوة)...

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل شيخ عن عودة النجمة الاستعراضية المصرية شريهان إلى المسرح بعد غياب أكثر من 20 عامًا عن الساحة الفنية.

شريهان

وشارك تركي آل شيخ متابعيه عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" فيديو دعائي لعودة شريهان في مسرحية جديدة بعنوان "كوكو شانيل" المقرر عرضها في منصة "شاهد VIP" السعودية.

وجاء في التغريدة: "ترقبوا.. عودة النجمة الكبيرة شريهان للأضواء، بعد غياب سنين في عمل مميز على منصة شاهد برعاية هيئة الترفيه السعودية."

وأعربت شريهان عن سعادتها للعودة من جديد، وعلَّقت: "عمل شاق … أتمنى أن ينال إعجاب جمهور ال mbc في جميع أنحاء العالم و جمهوري الحبيب. الف مبروك."

 

ويجدر الإشارة إلى أن شريهان انتهت من تصوير المسرحية الاستعراضية "كوكو شانيل" من إنتاج جمال العدل منذ ثلاث سنوات، فهي ضمن مشروع ضخم يضم 13 عرضًا مسرحيًا حول 13 سيدة تركن بصمة في التاريخ.

وقد دخلت قنوات mbc في مفاوضات من أجل الحصول على حق عرض المسرحية من جمال العدل، بالتوازي عمليات المكساج والمونتاج لحين تجهز المسرحية وتخرج للنور في نسختها النهائية خلال الفترة المقبلة.

 

شريهان في إعلان فودافون

 

اقرأ ايضاًهكذا احتفلت شريهان بعيد ميلاد ابنتها (لولوة)...أبرار الكويتية تثير الجدل بتقليد شريهان.. والمتابعون يشبهونها بالجوكر

ويجدر الإشارة إلى أن شريهان عادت بعد غياب طويل في إعلان مذهل لشركة الاتصالات "فودافون" في العشرين من رماضان، إذ لم يكن مجرد إعلان بل كان قصة نجمة الفوازير التي تعرضت لمآسي كثيرة فيحياتها ما بين مرض وحادث أليم وغيرها من الأمور التي منعتها من الظهور أمام جمهورها لسنوات طويلة.

 

بدأ الإعلان بحلم شريهان بالشهرة ومن بعدها قصة حادث السيارة الذي أصابها ودفعا للخضوع لعمليات جراحية في ظهرها وصل عددها إلى 30 عملية إلا أنها قررت العودة بعد غياب والوقوف على قدميها مجدداً.

كلمات دالة:شريهانتركي آل شيخمسرحيةكوكو شانيلنجوم مصرفن

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...