هكذا احتفلت شريهان بعيد ميلاد ابنتها (لولوة)...

احتفلت النجمة الكبيرة شريهان بعيد ميلاد ابنتها الكبري (لولوة)، والذي يوافق اليوم 22 أبريل/نيسان، بفيديو تستعيد به ذكرياتها معها بمجموعة صور تجمعهما في طفولتها، وذلك بلقاء نادر لها بأحد البرامج التليفزيونية تتحدث به عن حياتها بعد ابنتها، مؤكدة أنها ورثت منها بعض الصفات قائلة :(لولوة شقية وعندية ولماحة جدا ومؤدبة جدا .. من بعد ما اتولدت لغت عندي الأنا).

كما ونشرت شريهان، مجموعة صور جمعتها مع ابنتها ، نشرتها عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك)، صحبتها بتعليق: (لولوة يا من سمعت منها أعظم وأجمل كلمة فى الوجود "ماما)، يا أعظم هدايا الرحمن ليا، يا من أكرمني وكرمني ربي سبحانه وتعالى بها، يا دعوة أمي المستجابة وحلم جدتك الذي لم تلمسه أو تراه ويا حلمي أنا لنفسي والذي تمنيت أن يصبح واقع، كم أنا فخورة بأنكِ أنت ابنتي أنا، صغيرتي الرائعة العاقلة المسؤولة القوية).

و خطفت النجمة الكبير شيريهان الأنظار في أول ظهور لها مع الجمهور بعد غياب لسنوات طويلة، فى إعلان لإحدي الشركات، لتجذب أنظار محبيها وتعيد إلى الأذهان أدوارها الرمضانية الرائعة وخاصة الفوازير، والتى تعلق بها أجيال كثيرة.

وتفاعل مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي، مع ظهور النجمة شريهان، وتصدرت قائمة الأكثر تداولا بموقع (تويتر)، حيث كتبت رجاء السعيد: (شريهان جميلة وجمالها استثنائي نورتي الدنيا كلها)، وأضافت رضوى: (أنا بحب شريهان أوي وفرحانة برجوعها).

وكانت النجمة شريهان، وجهت رسالة للشعب المصري وعبرت عن سعادتها لمشاركتها الجمهور خلال رمضان الحالي، وقالت على حسابها الشخصي بموقع (تويتر): (هو العمر فيه كام ثانية ودقيقة وساعة أو شهر وعام لأعيش بكم معكم وبينكم؟.. أنا بعيش لحظة إنسانية صادقة، لحظة انحناءة شكر من قلبي وعمري لكم جميعاً ودون ترتيب ولا استثناء، لحظة انتظرتها كثيراً لرد جميل في رقبتي من سبتمبر 2002، مشاعري كلها متلخبطة لكن سعيدة).