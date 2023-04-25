شريهان تشارك متابعيها احتفالها بعيد ميلاد ابنتها (لولوة)

احتفلت الفنانة المصرية شريهان، بعيد ميلاد ابنتها الكبرى لولوة علاء الخواجة، بنشر مجموعة صور عبر حسابها على موقع (انستغرام).

و ظهرت لولوة في الصور مع تورتة مزينة بالشموع، احتفالا بهذه المناسبة وسط أجواء مبهجة عائلية، وعلقت شريهان على صور ابنتها قائلة: (كل سنة وأنتِ طيبة يا أميرتي وقوتي وسعادتي.. كل سنة وأنتِ حبيبتي ودنيتي وأميرتي الجميلة).

وكانت النجمة الكبيرة شريهان حققت نجاحا كبيرا مؤخرا بعودتها إلى المسرح وذلك من خلال عرض (كوكو شانيل)من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، بعد غيابها عن خشبة المسرح لمدة 30 عاما حيث كان آخر عرض مسرحي لها بعنوان (شارع محمد علي) مع الفنان الراحل فريد شوقي.