شريهان تفيض أناقة و جمالا في أحدث ظهور لها

وجهت النجمة شريهان رسالة خاصة إلى كل الأمهات حول العالم بمناسبة عيد الأم . وكتبت شريهان عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر): (كل عيد أم وكل أم في هذا العالم، أعظم هدايا الرحمن إلى الكون وأرحم وأطيب وأجمل ما في الدنيا بخير).

و ظهرت شريهان فستان رائع مزين بالتطريز بالخيوط الذهبية والفضية وسرحت شعرها برفعه بشكل شينيون، لتشكل إطلالة نالت اعجاب متابعيها بشدة.



تجدر الاشارة الى ان آخر أعمال الفنانة شريهان مسرحية (كوكو شانيل) التي تناولت قصة مصممة الازياء الشهيرة كوكو شانيل، المسرحية شكلت عودة شريهان الى الساحة الفنية بعد غياب دام لسنوات ولاقت نجاحاً كبيراً.