شريهان عن رحيل هشام سليم: (الى الأبد في قلبي وروحي وتاريخي...)

عبرت النجمة شريهان عن حزنها الشديد لوفاة النجم هشام سليم متأثرا بمرض السرطان في صباح الخميس 22 سبتمبر/أيلول الجاري.

ونشرت شريهان مجموعة من الصور التي تجمها بالراحل، وكتبت: (سلامٌ على الدنيا إذا لم يكن بها صديقٌ صدوقٌ صادق ولكن عزائي اني كنت معك وكنت معي وأخذتك في قلبي وحضني طويلاً في الأيام القليلة الماضية، ارحل يا توأم عمري النقي، الصادق، الأمين، الملتزم، المحترم الجميل ..ارحل يا صديقي، زميلي، شقيقي، ارحل يا حبيبي .. لكنك لم ترحل مني أبداً الى الأبد في قلبي وروحي وتاريخي وسنلتقي).

واستكملت شريهان: (اللهم ارحم تلك النفس الطيبة التي فارقت الدنيا وانتقلت الى جوارك، اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها يا ارحم الراحمين .. اللهم انه كان يشهد أن لا إله الا أنت وان محمداً عبدك ورسولك وانت اعلم به ، اللهم ثبته عند السؤال .. في سلام الله ورحمته وفردوسه الأعلى يا هشام سليم).

و كان الدكتور أشرف زكى قد أعلن وفاة الفنان الكبير هشام سليم عن عمر 64 عاما، وشيعت جنازته من مسجد الشرطة الشيخ زايد أمس، وذلك بعد صراعه مع مرض السرطان.

يذكر أن شريهان وهشان سليم تعاونا في العديد من الأعمال الفنية منها فيلم (100 فل، كريستال، فضيحة العمر) ومسرحية (شارع محمد علي).