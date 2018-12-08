شريهان تحتفل بعيد ميلادها الـ54...صورة

شريهان

شرت النجمة شريهان صورًا ومقطع فيديو من إحتفال عيد ميلادها الرابع والخمسين، عبر حسابها على موقع الصور (إنستجرام1)، و ظهرت النجمة بجانب تورتة كبيرة مرسومة عليها صورتها.

كما نشرت الفنانة على حسابها الرسمي على تويتر ، قائلة :(لأ أنا مش مبسوطة !! .. أنا أعظم إنسانة بحبكم .. من إمبارح وأنا بدور على كلمات ومعاني حب وشكر جديده وتليق بكم "متلخبطه" وحقيقي حبكم حياة)، حسب موقع صدى البلد.

جدير بالذكر أن الذكرى الـ 54 لميلاد النجمة الكبيرة شريهان وافقت أمس الخميس، حيث ولدت في السادس من ديسمبر عام 1964.

من ناحية أخرى، حرص عدد كبير من النجوم على تهنئة شريهان عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى مثل رانيا يوسف وتامر حبيب وايتن عامر وغيرهم.