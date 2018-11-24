شعبان عبد الرحيم

خاض المطرب الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم تجربة جديدة لأول مرة في أغاني "الراب"، أخذت عنوان "أنا مش هقدّر حد"، بالتعاون مع المطرب الشهير بـ"أبو يوسف"، والموزع الموسيقي إسلام شبسي.

وطرح "أبو يوسف" فيديو الأغنية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس الجمعة، والتي نالت استحسان الجمهور، خاصة طريقة التوزيع والتصوير والكلمات.

فيما انتقد نشطاء شعبان عبدالرحيم؛ بسبب دوره في الأغنية وظهوره باللون الجديد على غير عادته، حيث أكد كثيرون أن هذا النوع من الأغاني لا يليق به.

واشتهر شعبان عبدالرحيم بأداء لون غنائي موحد، اعتمد فيه على لحن ثابت وملابس مبهرجة متعددة الألوان، ومن أشهر أغانيه "أنا بكره إسرائيل وبحب عمرو موسى"، و"هبطل السجاير وأكون إنسان جديد".

الجدير بالذكر، أن شعبان عبد الرحيم مر بتجربة مريرة مع المرض في الفترة الأخيرة دخل على إثرها المشفى لعدة أيام، وكان قد أعلن بحسب بعض التقارير الصحفية أن لا أحد من الوسط الفني قام بزيارته أو حتى السؤال عنه مما جعله يشعر بحزن كبير.