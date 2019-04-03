شقيقة دنيا بطمة تثير الجدل بعد رقصها بفستان قصير في إحدى الحفلات (فيديو)

دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بطمة

جذبت ابتسام بطمة شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة الأنظار لها خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي ترقص في حفل عيد ميلاد الأخيرة، واستطاعت في مقطع فيديو قصير أن تصبح حديث المواقع على الرغم أن المناسبة تخص الفنانة دنيا بطمة وليس هي.

وتعرضت ابتسام للهجوم من قبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنها اختارت أن ترتدي فستانًا قصيرًا، وما زاد الطين بلة، هي حركات الرقص التي اعتبرها البعض ملفتة للنظر ومثيرة للجدل بشكل كبير جدًا، خاصة وأنها أدت بعض الحركات باحترافية ولم يبدو عليها أنها شخص مبتدئ في هذا الأمر.

View this post on Instagram A post shared by مغربية حرة (@maghrebia_hora) on Apr 1, 2019 at 4:51pm PDT

وكانت دنيا بطمة قد شاركت متابعيها عبر حسابها على موقع إنستغرام، مجموعة من الصور والفيديوهات لتحضيرات عيد ميلادها، بالإضافة إلى سؤال الجمهور عن رأيهم في إطلالتها وتسريحة الشعر التي اختارتها للظهور في هذه المناسبة الخاصة.