شاهد: شقيقة صبا مبارك ترافقها على سجادة مهرجان القاهرة

صبا مبارك

شاركت الفنانة الأردنية صبا مبارك، برفقة شقيقتها للمرة الأولى في إحدى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين.

شقيقة صبا مبارك، التي ظهرت برفقتها للمرة الأولى بدت أطول منها بكثير، كما أنها اختارت تسريحة شعر قصيرة للغاية وذلك على خلاف شقيقتها التي صرحت قبل ذلك بأنها تفضل الشعر الطويل.

صورة صبا وشقيقتها حصدت على الكثير من التعليقات التي أكدت على عدم وجود تشابة بينهما في الملامحن حسب موقع دنيا الوطن.

من ناحية أخرى، فازت صبا مبارك، بمنحة إنتاجية من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، لفيلمها الروائي الطويل الجديد(بنات عبدالرحمن)، للمخرج زيد أبو حمدان.