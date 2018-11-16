صور: شقيق تيم حسن يتفوق عليه بوسامته و يشعل مواقع التواصل

تيم حسن

أشعل نذير شقيق تيم حسن مواقع التواصل الاجتماعي بصورته التي أطل فيها مؤخراً، والتي نشرها النجم السوري على حسابه على (انستقرام) متغزلاً بوسامة أخيه الأصغر ليفتح باب المقارنات بين متابعيه.

وكتب تيم حسن في تعليقه الذي أرفقه مع صورته برفقة شقيقه نذير: (اخي وحبيب قلبي نذير، الله يحميه ويخليلكن اخوانكم واهاليكم جميعاً)، لتنهال عليه التعليقات من متابعيه الذين تغزلوا في وسامة شقيقه ووصفوه بأنه قد تفوق عليه بشكل واضح، وأن عليه أن يدخل أيضاً مجال التمثيل حتى يحقق الشهرة التي يستحقها، حسب موقع دنيا الوطن.

وكان نذير حسن قد أشعل الأجواء من قبل وأثار ضجة عارمة بظهوره في حفل عقد قران شقيقه والإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، حيث خطفت وسامته الأنظار بشدة، وصار له معجبون كثير منذ ذلك الوقت.

الجدير بالذكر أن تيم حسن يستعد لتجسيد دوره في الجزء الثالث من مسلسل (الهيبة)، عن قصة من تاليف هوزان عكّو، وكتابة باسم السلكا، وإخراج سامر البرقاوي، والذي تشاركه بطولته النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور.