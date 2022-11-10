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شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار عليها (حسبي الله و نعم الوكيل!)

سهير العابد

سهير العابد

منشور 10 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 04:07
شيرين عبد الوهاب و شقيقها
شيرين عبد الوهاب و شقيقها

تداول حساب منسوب لشقيق المطربة شيرين عبد الوهاب، كان قد أطلقه منذ سنوات باسم (kong kong)، اتهامات لشقيقته بأنها قامت بتسريح سائقها الخاص، وخادمتها اللذين يعملان في خدمتها منذ أكثر من 20 عاما، وأيضا مدير أعمالها ميمي فؤاد، ملمحا الى ان كل هذا جاء بناء على طلب طليقها حسام حبيب الذي و بحسب منشوره تقيم معه في فيلا يمكلها أحد أقاربه.

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محمد المعروف بلقب (كونج)، كتب عبر صفحته بموقع (فيسبوك): (حسبي الله ونعم الوكيل تمشي سواق يشتغل معاكى بقاله ٢٢ سنة، صاينك وصاين ولادك، وشغالة بنت صغيره ملهاش ذنب. وميمي فؤاد الراجل المحترم بقى (المدعو) ميمي، اللي من شهر كنتي منزله صورة ليه كاتبه عليها أجدع راجل في مصر).

وأضاف: (ياترى بقى بعد كل ده "لوسي ابن طنط فكيهة" اللي انتي معاه من ساعت ما خرجتي في فيلا قرايبه في لاند مارك مبسوط).

كلمات دالة:شيرين عبد الوهاب

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