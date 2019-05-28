شقيق ناصيف زيتون يثير جدلا لدى الجمهور (صورة)

نشر الفنان ناصيف زيتون عبر (انستجرام) صورة عفوية جديدة مع شقيقه أنس.ورغم انها ليست المرة الاولى التي يظهر فيها مع شقيقه الا ان الصورة فتحت المجال للكثير من التعليقات التي ركزت على الشبه الكبير بينهما، إنطلاقاً من الضحكة وملامح الوجه، وصولاً الى العينين.

ونال أنس من جديد إعجاب الآلاف من محبي شقيقه، وانهالت التعليقات التي مدحت وسامتهما وطرافتهما والعلاقة المميزة التي تجمع بينهما، حسب موقع دنيا الوطن.

يشار الى أن ناصيف يعيش في لبنان مع والدته بعد وفاة والده، بعدما كان يعيش بمفرده.



