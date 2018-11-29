الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز

ساند الفنان وائل عبد العزيز شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز عقب انتشار خبر طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة والتي تداولته العديد من مواقع الأخبار الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة.

وقال وائل عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام عن واقعة طلاق شقيقته: "يا روحي انجحي وكسري الدنيا..إحنا نكسر آه لكن مننكسرش".

وكان شقيق ياسمين قد أظهر دعمه الكامل لها أيضًا من خلال حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، حيث قام بمشاركة خبر دخولها السباق الرمضاني لعام 2019 بمسلسل "الملكة"، بالإضافة إلى مشاركته خبر حصولها على جائزة أفضل ممثلة كوميدية.

وكان أيضًا قد عبّر لها عن حبه ومساندته بكل جوارحه، حيث قام بمشاركة صورة تجمعه بها عبر حسابه على فيسبوك وترك عليها تعليقًا قال فيه: " ست الكل وتاج عليالراس".

الجدير ذكره أن الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز انفصلت عن زوجها محمد حلاوة بعد زواج دام لمدة 17 عامًا، وبحسب تقارير ومصادر صحفية، فإن الانفصال تم بسبب أن طليق الفنانة كان قد تزوج سرًا من الممثلة المصرية ريهام حجاج وبالتالي أدى ذلك لحدوث حالة الطلاق.