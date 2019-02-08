شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة زواجها

قرر وائل عبد العزيز شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز وضع حد للشائعات الكثيرة التي انتشرت حول ارتباط شقيقته واستعدادها للزواج.

وكتب وائل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) منشورا قال فيه: (ياسمين عبد العزيز مش مرتبطة بحد ومش فاضية غير لشغلها وبيتها وارحمونا بقى)، حسب موقع السوسنة.

وكانت ياسمين عبد العزيز أعلنت طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة منذ أشهر ولم تكشف عن سبب الانفصال، إلا أنه تم الإعلان بعدها عن زواجه من الفنانة ريهام حجاج.