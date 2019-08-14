شكران مرتجى تصدم جمهورها: (أتمنى الموت و فكرت بالانتحار!!)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة الفلسطينية شكران مرتجى، على مواقع التواصل الاجتماعي، يحمل تصريحًا صادمًا في مقابلة تليفزيونية حول رغبتها في الموت.

وقالت شكران في مقابلتها التلفزيونية: (دائمًا أتمنى الموت، لأن الله أرحم الراحمين، ولأنني سأرى والدي وجميع الناس الطيّبين حيث لا يوجد هناك أي شر).

وحين سألتها المذيعة عن حزن محبيها عليها، قالت شكران: ( سينسى بعد يومين وستستمر الحياة، مشيرة إلى أن والدتها السورية، وبلدها الأم فلسطين، يستحقون أن تموت من أجلهم)، وتابعت شكران: (فكرت بالانتحار في فترة سابقة بسبب مروري بظروف نفسية صعبة، والآن بحالٍ أفضل بكثير وتجاوزت الموضوع)، حسب موقع مصراوي.