شكران مرتجى

أثارت الفنانة السورية شكران مرتجى قلق جمهورها ومحبيها في الوطن العربي خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما انتشرت صور لسيارتها والتي كانت قد تعرضت فيها لحادث خطير بسبب العاصفة الثلجية والجليد.

وحتى تزيد من اطمئنان الجمهور عليها كما قالت، شاركت فيديو جديد لها عبر حسابها على موقع إنستغرام بعد مغادرتها المشفى، وظهرت به وهي ترتدتي الـ"جبس" حول عنقها وبدا على ملامحها التعب والإرهاق الشديدين وقالت: "الحمدلله هذا قضاء الله وقدره..قدر الله وما شاء فعل..أنا الحمدلله بخير، وانشالله يومين وبرجعلكم متل الحصان".

View this post on Instagram لكل المتابعين والمحبين لزيادة الإطمئنان @hisham_alhasan7 A post shared by Shoukran Mortaja (@shoukranmortajaofficial) on Jan 21, 2019 at 10:26am PST

ووجهت الفنانة السورية الشكر والعرفان لكل من اتصل بها وأرسل لها للإطمئنان على حالتها الصحية ، بالإضافة إلى أنها طمأنت الجميع على صحة ابنة شقيقتها جيلان والتي كانت برفقتها أثناء الحادث وأكدت أنها بصحة جيدة ومجرد رضوض بسيطة.

على الصعيد الفني، فإن الفنانة شكران مرتجى تستعد للمشاركة في الجزء العاشر من المسلسل الشامي الشهير "باب الحارة"، بالإضافة إلى مشاركتها في عمل درامي آخر بعنوان "سلاسل دهب" بشخصية الداية أم فوزي.