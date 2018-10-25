صورة اليوم: شكران مرتجى توجّه هذه الكلمات للفنّان أيمن زيدان، فماذا قالت له؟

الفنّانة شكران مرتجى

شاركت الفنّانة شكران مرتجى متابعيها عبر حسابها على موقع إنستغرام، صورة جمعتها بالفنّان القدير أيمن زيدان، وذلك أثناء تواجدهما لحضور إحدى الحفلات التي تم إحيائها بواسطة الفنّانة وسيدة الأغنية السورية ميادة بسيليس.

واعتبرت مرتجى أن الصورة التي تم التقاطها بواسطة المصور يوسف بدوي بأنها من أجمل اللقطات التي تركت أثرًا في نفسها، ووجهت الشكر له لأنه استطاع أن يختار اللحظة المناسبة لأخذ هذه اللقطة التي تصف إلى حد كبير طبيعة علاقتها بالفنّان أيمن زيدان.

وتركت الفنّانة السورية تعليقًا على الصورة قالت فيه: " لحظة خطفها المصور المبدع يوسف بدوي بحفل الفنانة الكبيرة ميادة بسيليس أنا وأستاذي الغالي وعرابي واله فضل كبير على تجربتي الفنية طول عمره ماسك ايدي الله يطول عمره يارب الرائع أيمن زيدان ياالله شو حبيتها".

View this post on Instagram A post shared by Shokran Mortaja (@shokran.mortaja) on Oct 24, 2018 at 1:48pm PDT

الجدير بالذكر، أن شكران مرتجى شاركت في العديد من الأعمال إلى جانب الفنّان أيمن زيدان في بداية مشوارها الفني ولهذا تعتبره الأب الروحي والأخ والصديق الذي أخذ بيدها إلى عالم التمثيل ولم يبخل عليها بنصائحه وارشاداته، ومن بين أهم المسلسلات التي عملوا فيها سويًا: يوميات مدير عام، جميل وهناء، بطل من هذا الزمان ومرسوم عائلي.

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