شاهد: ظهور نادر لشكران مرتجى و زوجها الفنان علاء القاسم

شكران مرتجى

لربما كثير من الجمهور لا يعرف من هو زوج الممثلة السورية شكران مرتجى، خصوصاً أن حياتها الشخصية ولاسيما العاطفية بعيدة عن الإعلام، كما أنه قليلاً ما نراهما معاً.

مرتجى تزوجت عام 2008 سراً من الممثل السوري علاء القاسم، الأمر الذي خوّلها الحصول على الجنسية السورية بعد اربع سنوات من زواجهما، حسب موقع الفن.

ولم يرزق الثنائي إلى اليوم بأولاد، وكانت تحدثت مرتجى عن هذا الموضوع، مشيرةً إلى أنها لا تشعر بأنها محرومة من الأمومة لأنها تعتبر أن جميع أطفال عائلتها هم أولادها، وأنها تمارس الأمومة معهم ومع والدتها التي تعتبرها طفلتها المدللة.