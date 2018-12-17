صورة من كواليس فيديو كليب شمس الكويتية "ابن الـ"

وصل عدد المتابعين للفيديو كليب الجديد للفنانة شمس الكويتية في الثلاثة أيام الماضية لأكثر من 700 ألف شخص، والذي هو بعنوان "ابن الـ"، ولاقت شمس تعليقات وانتقادات تساوي عدد المشاهدات التي حصدتها بمجرد أن طرحت أغنيتها عبر قناتها على موقع يوتيوب.

وظهرت شمس في بداية الفيديو مرتدية قميص النوم، وتتحرك على السرير في الغرفة بطريقة وصفها البعض بأنها إغراء وإيحاءات جنسية، واعتبر الجمهور بأن ما تقوم به الفنانة الكويتية هو عهر فني وغياب تام للإحساس والكلمات والعناصر المهمة لإنجاح أي عمل.

وكانت آراء وردود فعل الجمهور على النحو التالي، حيث كتبت لها إحدى المتابعات وقالت: " قميص نوم وحركات اغراء مرفوضه من فنانه يقال انها خليجيه .اشعر بالاسف على هوية المرأه الخليجيه التي بدأت بالانقراض واصبحت تائهة في هذا الزمن العجيب"، وكتب آخرون وقالوا: " لا صوت و لا شكل و لا اغنية زي الناس و لا حتى ستوري بورد ، ذنوب ع الفاضي ..".

الجدير ذكره أن أغنية شمس الكويتية "ابن الـ" شارك في كتابتها "الغيم" ولحنها فراس الشذر، أما التوزيع فكان من توقيع مهند غازي، وأخرج هذا الفيديو كليب المخرج صوت محمد عبد العظيم.