شمس الكويتية تثير الجدل من جديد بتعليق وصورة..شاهدوا ماذا قالت!

شمس الكويتية

شاركت الفنانة شمس الكويتية صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، وظهرت مرتدية جمبسوت باللون الأبيض فقط، وكشفت عن ذراعيها بشكل كامل، وأرفقت تعليق مع الصورة أثارت من خلاله الجدل بين متابعيها بشكل كبير.

وتركت شمس تعليقًا على الصورة جعلها عرضة للتعليقات والانتقادات اللاذعة، حيث كتبت وقالت: " شاركني تقبيل الصور لأغفر لك غيابك ثمّ اغترب بعدها إن شئت”، فكتب لها أحد متابعيها ردًا وقال: " انا مدري متى يهديها ربي صايره عجوز وباقي حركات المراهقين".

الجدير ذكره أن شمس دائمًا ما تثير الجدل عبر مواقع التواصل، سواء بصورة أو بتعليق أو بفيديو، كما فعلت عندما طرحت فيديو كليب "ابن الـ.." عبر يوتيوب، والذي اعتبره عدد كبير من متابعيها أنه جريء جدًا بسبب ظهورها بقميص النوم وظهورها في مشهد آخر وهي على السرير في غرفتها.