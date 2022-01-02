شمس الكويتية تعرض نفسها لإشباع رغبات "أبو جركل".. "أرقصلك بالأحمر"!

أثارت الفنانة شمس الكويتية موجة من الغضب والانتقادات بعض ظهورها في بث مباشر مع المدون السعودي الملقب بـ"أبو جركل" على إحدى تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعية.

في الفيديو المتداول، تعرض شمس الكويتية على "أبو جركل" إشباع رغباته عن طريق إرسال فيديوهات له على الخاص وهي ترقص له مُرتدية الأحمر، ليرد عليها الأخير أن ذلك لا يصلح معللًا الأمر "لا يخلو رجل بامرأة إلَّا الشيطان ثالثهما".

ولم تتوقف شمس عند هذا الحدث بل تابعت حديثها لتؤكد أن كل ما عليها القيام به هو إرسال فيديوهات فقط على الخاص وليس على العام، ليجيبها "أبو جركل" أن الأمر لا يصح لأنهما يتحدثان على "سناب شات" لوحدهما، لترد شمس بضحكة عالية: "ما يصلح صدق إنك نصاب".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو شمس وأبدوا انزعاجهم، فكتبت إحداهن: "هاذي هي المثقفه اللي البعض معجب فيها الله لا يبلانا".

وتابعت أخرى: "استغفر الله العظيم والله حرام وعيب مقاطع مثل كذا تنتشر بين المسلمين".

وأضاف آخر: "اعوذ بالله وش غير حال ذا الرجال ترى ذا كله منكر منه ومنها الله يثبتنا بس".

وكتب أحد المتابعين: "هي مستغله ابو جركل لاشتهرت تسحب عليه نفس ميوش".