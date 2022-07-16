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شمس الكويتية تعلن نيتها مقاضاة والدتها و تطالب بالتعويض!

سهير العابد

سهير العابد

منشور 16 تمّوز / يوليو 2022 - 04:07
المطربة الكويتية شمس
المطربة الكويتية شمس

نشرت المطربة الكويتية شمس فيديو مثيرا للجدل، تعلن فيه نيتها لرفع دعوى قضائية ضد والدتها لأنها أنجبتها من دون استشارتها.

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و قالت شمس في فيديو على صفحتها الخاصة بتطبيق (سناب شات): (أحب أوجه دعوة لأي محامي شاطر على سناب، أريد أن أرفع قضية على أمي، شلون تجيبني من دون ما تستشيرني، شلون تولدني من دون ما تسألني تبين تجين أو لا.. الوضع حلو أو لا، من حقي أرفع قضية عليها وأطالبها بتعويض... أريد أطالبها بتعويض عن كل ضربة ضربتني اياها).

 

و مؤخرا، و من من باب التشويق للمزيد من أعمالها الفنية، نشرت شمس منشور قالت فيه: (طبعاً احب اقولكم اني جهزت اغاني مصريه وخليجية جديددة شي مختلف ومتاااأكدة انها بتكسسر الدنيا وجدول الصيف عندي كله حفلات في اغلب الدول جاااهزين؟).

 

كلمات دالة:الفنانة الكويتية شمس

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