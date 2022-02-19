شمس الكويتية تهاجم صحفيا لبنانيا: (جنس عاشر و هرموناته ملخبطه!)

قامت الفنانة شمس الكويتية بمهاجمة صحفي لبناني بسبب نشره خبرًا بزعم فيه قيامها بضرب شاب، على الرغم من أن الفيديو كان مجرد مشهد تمثيل كوميدي.

وشاركت شمس الكويتية عبر حسابها الرسمي على (تويتر) رابط الخبر الذي تم نشره عبر موقع MTV اللبناني، وأهانت الصحفي الذي حرر الخبر، قائلة: (لما يكون كاتب الخبر جنس عاشر مسخوط وهرموناته ملخبطه وماخذ 5 جرعات تطعيم اثيوبي).

و كانت الفنانة الكويتية قد أوضحت مؤخرا حقيقة اعتدائها بالضرب على شاب خلال الساعات الماضية، بعد انتشار فيديو لها وتظهر فيه تتشاجر مع شاب على ظهر يخت.

وأعادت شمس الكويتية، نشر الفيديو الحقيقي الذي تم تداوله، وظهرت فيه تؤدي مشهدا تمثيليا مع أحد الشباب وكأنها تضربه، وفي الخلفية جزء من أغنية الفنان إيهاب توفيق (تترجى فيا).

وكان الفيديو الأصلي التي نشرته شمس الكويتية، تظهر فيه تؤدي هذا المشهد بطريقة كوميدية، على نغمات الأغنية سالفة الذكر، وذلك بطريقة تصوير فيديوهات التيك توك، ولكن بعضا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قاموا بحذف الصوت من الفيديو ليظهر وكأنه واقعة ضرب حقيقي لشاب.