شمّا حمدان في لا مير

استعد لمشاهدة النجمة الخليجية شمّا حمدان في حفلٍ مميّز في "لا مير" في 20 سبتمبر. ستؤدّي هذه النجمة أبرز أغانيها، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الذي يُصادف في 23 سبتمبر.



اشتهرت شمّا حمدان لكونها المرأة الإماراتية الأولى التي وصلت إلى الجولة النهائية في برنامج "أرابز غوت تالنت" في عام 2012. تتميز شمّا بمواهبها المتعدّدة فهي تعزف البيانو والغيتار والدرامز، بالإضافة إلى الغناء. قبل أو بعد الحفل، لا تنسَ استكشاف أروع المطاعم والمرافق في "لا مير"، الوجهة الشاطئية المُميّزة في دبي.

التاريخ 20 سبتمبر 2019 الفئة ترفيه حيّ الموقع لا مير رسم الدخول الفعالية مجانية الدخول 9 مساءً