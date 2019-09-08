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شمّا حمدان في لا مير

منشور 08 أيلول / سبتمبر 2019 - 10:41
Shamma Hamdan Live at La Mer, Dubai

 

استعد لمشاهدة النجمة الخليجية شمّا حمدان في حفلٍ مميّز في "لا مير" في 20 سبتمبر. ستؤدّي هذه النجمة أبرز أغانيها، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الذي يُصادف في 23 سبتمبر.

اشتهرت شمّا حمدان لكونها المرأة الإماراتية الأولى التي وصلت إلى الجولة النهائية في برنامج "أرابز غوت تالنت" في عام 2012. تتميز شمّا بمواهبها المتعدّدة فهي تعزف البيانو والغيتار والدرامز، بالإضافة إلى الغناء. قبل أو بعد الحفل، لا تنسَ استكشاف أروع المطاعم والمرافق في "لا مير"، الوجهة الشاطئية المُميّزة في دبي.

 
التاريخ 20 سبتمبر 2019
الفئة ترفيه حيّ
الموقع لا مير
رسم الدخول الفعالية مجانية
الدخول 9 مساءً

 

Via SyndiGate.info


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