شهيرة تثير الجدل مجددًا في عيد ميلادها بسبب حجابها الغريب (صور)

شهيرة

احتفلت شهيرة بعيد ميلادها مع صديقاتها وبوجود الفنانة سهير رمزي أيضًا التي ظهرت دون حجاب، وبعدما كانت شهيرة قد أعلنت عن عودتها ارتداء الحجاب منعًا للفتنة، أثارت الجدل بين المتابعين مجددًا بسبب شكل الغطاء الغريب الذي استعانت به لتغطية جزء من شعرها في الحفل، مما اعتبره البعض بمثابة استهانة بعقول الناس وعدم التزام بما قالته مسبقًا.

وقامت الإعلامية دعاء فاروق التي حضرت عيد الميلاد، بمشاركة مجموعة من الصور ظهرت فيها كل من سهير رمزي وشهيرة ودلال عبد العزيز، وتركت تعليقًا قالت فيه: "كان تجمع ستاتي لطيف واحتفلنا بعيد ميلاد شهيرة..كل سنة وانتي طيبة يا شهيرة يا ام قلب ابيض".

وكان الغطاء الأحمر الغريب الذي وضعته شهيرة على رأسها قد عرضها للكثير من التعليقات الغاضبة والساخرة في نفس الوقت، مما دفع الإعلامية دعاء فاروق لحذف الفيديو والصور تفاديًا لأي إحراج لشهيرة ولا سيما أن حجابها لا يزال محط اهتمام رواد مواقع التواصل حتى هذه اللحظة.