شهيرة تصدم جمهورها وتكشف عن شعرها بالكامل!

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة المعتزلة شهيرة زوجة الفنان محمود ياسين، وظهرت الفنانة المصرية في الصورة في أحد المناسبات الخاصة وقد خلعت حجابها بالكامل.

وأثارت هذه الصورة حالة من الجدل والتساؤل بين نشطاء الإنترنت حيث تساءل عدد منهم حول هل تعمدت شهيرة نشر الصورة أم أن هناك من قام بتسريبها، فيما أكد كثيرون ان المناسبة تواجد فيها عدد من الرجال وان شهيرة من الممكن ان تكون قد تخلت عن حجابها بشكل كامل ونهائي.

يُشار إلى ان شهيرة والنجمة المصرية سهير رمزي يثيران الجدل باستمرار حولهما بسبب حجابهما إذا أنهما لا يخفيان شعرهما بشكل كامل، ودائمًا ما يُظهران أجزاء منه ويرتديان القبعات في كثير من الأحيان.

إلا أن صورة شهيرة هذه المرة كانت صادمة كونها لم تضع أي شيء يغطي شعرها ولا بأي طريقة من الطرق، وهو الأمر الذي يرجح فكرة ان تكون قد تخلت عن حجابها بالكامل.

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