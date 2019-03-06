شهيرة تُشارك سهير رمزي احتفالها بعيد ميلادها الـ 69.. وتُعيد الجدل حول حجابها!

سهير رمزي

نشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي مجموعة صور من عيد ميلاد الفنانة سهير رمزي الـ 69 عبر حسابها الخاص في إنستغرام، وكتبت شلبي مُعلقة على الصور: "كل سنة وانتي أحلى حوتة يا قمر"، في إشارة منها بأن الفنانة سهير رمزي من مواليد برج الحوت.

وحرص عدد من النجوم على التواجد في الحفل من بينهم الفنانة شهيرة، دلال عبدالعزيز، سمير صبري وآخرون، واطلت رمزي في الحفل وقد وضعت قبعة على رأسها مع اسدال بعض خصلات شعرها.

فيما ظهيرت شهيرة في حفل الميلاد وقد وضعت هي الأخرى قبعة على رأسها مع اسدال خصلات شعرها أيضًا، وهذا الظهور الأول للنجمتين سهير رمزي وشهيرة بعد ازمة الحجاب الأخيرة، حيث ظهرتا مؤخرًا في أحد المناسبات الخاصة بدون الحجاب او قبعة معلنتان انهما قد خلعتا الحجاب بسبب كبر سنهما وانهما غير لم تعودا مغريتان للرجال.

وعادت شهيرة واعلنت عن عودتها للحجاب بعد الهجوم الكبير الذي تعرضت له، وفي ظهورها يوم أمس بعيد ميلاد رمزي تساءل عدد كبير من الجمهور هل عادت شهيرة للحجاب بهذه الإطلالة التي كشفت جزء كبير من شعرها.

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