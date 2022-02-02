شوق الهادي غير نادمة على صورتها مع محمد رمضان.. وتفكر بإجراء عملية تجميل بهذا الجزء!

أثارت الفنانة الكويتية شوق الهادي موجة من الجدل والغضب بعد نشرها صورة جريئة كما وصفها البعض مع الفنان المصري محمد رمضان قبل عدة أشهر، لكنها لم تخرج لترد على الانتقادات التي طالتها أو تبرر تصرفها.

وخلال استضافتها في فقرة "إسألني"، طرحت مقدمة البرنامج سؤالًا على شوق الهادي بشأن الصورة وطلب منها تبرير الواقعة، لترد شوق أنها لم ترَ في صورتها أي شيء خاطئ على الإطلاق وكل شخص له الحق في فعل ما يريد ويفكر كما يرغب، وأشارت أن لا علاقة له بنوايا الآخرين وأفكارهم وفهمهم، وأوضحت أن لو كان لديها تبريرًا لقالته منذ بداية الموضوع.

وحينما سألتها المذيعة حول أسباب تعرضها للانتقاد، أجابت شوق ببساطة "لأني مثيرة للجدل".

شوق الهادي ترد على انتقادات ملابسها

أوضحت المذيعة أن الكثيرين ينتقدون طريقة ملابس الهادي ويرون أنها لا تمثل الفتاة العربية والكويتة، حينها أجابت أن لباسها يمثل حياتها الواقعية ولن تتصنع على مواقع التواصل لاجتماعي وتنشر صورًا بإطلالات لا تناسب أو تعكس شخصيتها.

شوق الهادي وعمليات التجميل

نفت شوق إجرائها أي عملية تجميل لوجهها، لكنها خضعت لإجراءات روتينية من بينها نفخ الشفاه وتكساس وفيلر للخدود وبوتوكس للجبهة، لكنها تفكر في تجميل أنفها.