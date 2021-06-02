شيخة اماراتية تهدي سميرة سعيد فيلا فخمة بعد حالتها الصحية الصعبة

لا أحد ينكر المسيرة المشرفة للمغنية اللبنانية المخضرمة سميرة توفيق، فقد امتعتنا لعقود من الزمن بصوتها الجميل العذب.

وقد كرَّمت الشيخة فاطمة بنت مبارك الفنانة الشهيرة على طريقتها الخاصة، حيث قررت إهداءها فيلا كتبت باسمها تكريمًا لمسيرتها الفنية الكبيرة.

وكشفت ابنة شقيقة سميرة توفيق، لينا رضوان، عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر" الخبر، ونشرت صور تجمعها بخالتها، وكتبت: "فرحة سميرة توفيق كبيرة بما قدمت لهاالشيخة فاطمة بنت مبارك،سميرة توفيق مقيمة في الأمارات من سنة تحت رعاية الدولة، لم يقصروا شيوخ الأمارات كافة"

فرحة سميرة توفيق كبيرة بما قدمت لهاالشيخة فاطمة بنت مبارك،سميرة توفيق مقيمة في الأمارات من سنة تحت رعاية الدولة، لم يقصروا شيوخ الأمارات كافة" والشيخة فاطمة حفظت لها ارضا" في بلد السعادة والتسامح والعمران والانجازوالمحبة.الشكر والدعاء بالخير لأهل الخير وللشيخة فاطمة شيخة الشيخات. pic.twitter.com/VJD8kOTiEC — Lina radwan (@RadwanLina) May 30, 2021

وتابعت: "والشيخة فاطمة حفظت لها ارضا" في بلد السعادة والتسامح والعمران والانجاز والمحبة.الشكر والدعاء بالخير لأهل الخير وللشيخةفاطمة شيخة الشيخات"

كما نشرت فيديو أثناء توجههم إلى مكان الفيلا، وكتب: "الامارات أبو ظبي حد السعديات- إلى فيلا سميرة توفيق المقدمة من شيخة الشيخات فاطمة بنت مبارك حفظها الله".

سميرة سعيد تخضع لعملية جراحية

يذكر أن سميرة خضعت لعملية قسطرة في القلب داخل مستشفى كليفلاند أبو ظبي برعاية وعناية كبيرة واهتمام كبير وقد طمأنت الجمهور على صحتها بعد العملية بمشاركة الصور التي إنتشرت بشكل كبير عبر تطبيقات السوشال ميديا.

مسيرة سميرة سعيد الفنية

سميرة تعتبر من أشهر من غنى اللهجة البدوية، كما انها خطفت الأضواء بجمالها خلال فترة مسيرتها الفنية لأن شكلها قريب من الجمال البدوي. أما أبرز أغانيها كانت "يا مدقدق، أسمر يا شب المهيوب، بسك تيجي حارتنا" وغيرها من الأعمال التي ما تزال مطبوعة في ذاكرة الجمهور والفنانيين الذين ما زالوا يغنوها ليومنا الحالي في حفلاتهم وأبرزهم السوبر ستار الأردنية "ديانا كرزون".

أما حياتها الشخصية فقد كانت سرية للغاية وبحسب المتداول أنها خطبت لفترة قصيرة من شاب لبناني إلا أن علاقتهما لم تستمر وبقيت عزباء ليومنا الحالي وأكدت في إحدى اللقاءات أنها غير نادمة على قرارها وعلقت بـ "ما فائدة الندم؟ أنا لا أنظر للخلف".