شيرين ترفض اتهامها بالإساءة لمصر في بيان رسمي

شيرين عبدالوهاب

أصدرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، بيانا من خلال مكتب محاميها القانوني حسام لطفي، وأكدت فيه أنها لم تسيء لمصر مطلقا، خلال حفلها الأخير برأس السنة.

وأشارت شيرين في بيانها، إلى أن هناك من يحاول أن يصطاد لها في الماء العكر ويظهرها في موقف معادي لبلدها مصر. وكلفت المطربة، المحامي حسام لطفي بمقاضاة أي شخص يحاول النيل منها أو إدخالها في أزمات تسئ لها. وأنهت البيان قائلة: (أنا مصرية النشأة والمولد ولا أسمح لأحد بالمزايدة على وطنيتي).

كما أكد البيان حول طبيعة الواقعة، إذ ظهرت شيرين على المسرح وهى تتحدث عن مشكلة فى الصوت قائلة: (أنا سامعة صوتي 4 مرات بسبب المرايات اللي ورايا على المسرح، لأن الـspeaker بتضرب في المرايات.. مش كدة يا أستاذ حلمي)، ورد حلمي بكر الذى كان حاضرا في الحفل: (أنت صح)، لتعقب شيرين مازحة: (والله أنا خسارة في البلد)، حسب موقع اليوم السابع.