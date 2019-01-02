شيرين تسخر من (بطانة فستان) رانيا يوسف فكيف ردت الأخيرة؟

شيرين تسخر من (بطانة فستان) رانيا يوسف

لم تبد الفنانة رانيا يوسف، أي رد فعل أو تعليق مباشر، على ما قالته الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفل ليلة رأس السنة بأحد فنادق القاهرة الكبرى، عن بطانة الفستان.

يأتي ذلك بعد أن أثيرت حالة كبيرة من الجدل خلال الفترة الماضية، إثر مزحة شيرين عبد الوهاب مع جمهورها خلال حفل رأس السنة، إذ قالت: (لحظة أروح اطمن على البطانة وجاية)، لتسخر بطريقة غير مباشرة عما قالته رانيا يوسف حول فستانها الشفاف بأن البطانة سقطت منها، حسب موقع صدى البلد.

وقدّمت شيرين عددًا كبيرًا من أغنياتها الرومانسية والطربية التي تألقت بها طوال مشوارها الفني بداية على مدى ساعتين.