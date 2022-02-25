شيرين بوزن زائد في أحدث ظهور لها و متابعيها في صدمة

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا أحدث ظهور للنجمة ​شيرين عبد الوهاب​، والتي تم التفاعل معها بشدة خاصة أن البعض انتقد زيادة وزن الفنانة و ملابسها، هذا غير تغير شعرها بعدما زاد طوله قليلا، مما أضاف لها مظهرا جديدا .

و انقسم متابعو شيرين بين من وجد انها جميلة في كل حالاتها، في حين أكد البعض أن تغير الشكل ليس بأمر مهم، وأرجح البعض الأخر أنها من قد تكون تتناول أدوية أدت إلي زيادة وزنها .

شيرين كانت قد قدمت باقة من أجمل أغنياتها، وظهرت بإطلالة مبهرة، في افتتاح برنامج (الدوم) و هو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الأوسط في موسمه الأول والذي سيعرض حصريا على شاشة قناة On.