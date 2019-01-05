بالفيديو: شيرين تحتفل بزفاف شقيقتها وتشعل الأجواء برفقة حسام حبيب وبوسي

شيرين عبد الوهاب وشقيقتها إيمان

احتفلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مساء يوم الخميس بزفاف شقيقتها إيمان، وشهد الحفل حضور عائلي مميز، حيث تواجد كل من ابنتيها هنا ومريم وزوجها حسام حبيب، إضافة إلى الفنانة بوسي والفنان محمود الليثي اللذان أحيا حفل الزفاف في تلك الأمسية.

View this post on Instagram A post shared by ابتهاج العبدلي ليبيا (@baje_sherine) on Jan 3, 2019 at 3:50pm PST

وكان روّاد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقاطع فيديو خاصة من حفل الزفاف الذي أقيم في أحد الفنادق الفخمة في العاصمة المصرية القاهرة، حيث ظهرت شيرين في ديو غنائي مع بوسي، وقامت بالرقص بحيوية وفرحة غامرة على أغنية "لفي بينا يا دنيا"، بينما ظهرت ابنتها مريم في وصلة رقص مميزة بصحبة زوجها حسام حبيب.

View this post on Instagram A post shared by ابتهاج العبدلي ليبيا (@baje_sherine) on Jan 3, 2019 at 3:57pm PST

على صعيد آخر، فإن آخر نشاطات شيرين الفنية هو صدور ألبومها الأخير في شهر أكتوبر بعنوان "نسّاي"، وذلك بعد غياب 4 سنوات عن إصدار الألبومات بعد ألبومها الأخير في عام 2014 بعنوان "أنا كتير".