هذا ما قالته شيرين في أحدث ظهور لها.. وتكشف مصير حساباتها الرسمية

تتواجد الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب في دبي، استعدادًا لحفلها الجماهيري في كوكاكولا ارينا دبي، مُشيرةً إلى أنها سعيدة لعودتها لحياتها واصفةً نفسها بـ"السمكة التي عادت للبحر".

شيرين عبدالوهاب تعود لنشاطها الفني

وأوضحت شيرين في أحدث لقاء إعلامي أنها تغيَّبت عن جمهورها بسبب ظروفها النفسية "الأقوى منها"، إذ كان جزء من فترة نقاهتها لاسيما أنها لم تحظَ بقسط من الراحة منذ أن بدأت مسيرتها الفنية بعمر الـ13.

وقالت: "أنا رجعت لحياتي كأني سمكة رجعت للبحر، ومريت بظروف نفسية أكبر مني كانت سبب غيابي والاختفاء كان جزء من نقاهة بقالي سنين محتاجاها وما زلت تعبانة نفسيًا وبتعافى".

وشددت على أنها بحالة صحية جيدة وجزء كبير من حالتها الصحية تعافت منه، لكن لابد من وجود بعض الشوائب المتراكمة.

وأعربت عن سعادتها وفخرها بالدعم الكبير الذي حظيت به من جمهورها، قائلة: "الناس كلهم كانوا خايفين عليا وعايزني أرجع، وأنا ربنا كرمني بحب الجمهور والفنانين، وبحس أن كل البنات بناتي وإني بنتهم، وربنا ما يحرم أي شخص من ضحكته".

شيرين عبدالوهاب عن سرقة صفحاتها في السوشال ميديا

أما بشأن عدم قدرتها على استخدام صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقدانها السيطرة عليها، أوضحت عبدالوهاب أن جميع الحسابات ستعود لها بعد حل بعض الأمور الإدارية.

