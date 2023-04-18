شيرين رضا: "فرحت بوفاة أبويا ودعيت ربنا يرحمه"

حلَّت الفنانة المصرية شيرين رضا ضيفةً في برنامج "انا والقناع" مع الإعلامية منى عبدالوهاب، وتطرقت في حديثها عن مرض والدها ومعاناته خلال الـ10 اسنوات الأخيرة في حياته، وسبب فرحها بوفاته.

شيرين رضا: "فرحت بوفاة والدي"

كشفت شيرين رضا أنها تحب والدها بطريقة لا يمكن أن يتخلها أحدهم، إلَّا أنها طلبت من الله أن يرحمه بعدما بات أسيرًا في جسد تهالك وانتهى، لاسيما أنه كان شخصًا رياضيًا للغاية ويتمتع بصحة جيدة، ويستعمل السلالم للصعود بدل المصعد.

وأوضحت أن رؤيته بتلك الحالة الصعبة وتدهور حالته تدريجيًا أمام أعينهم، أشعرها بالألم ليس على حالها بل على حاله، فلم يعد بمقدوره تناول الطعام، والشرب، والمشي، والحركة.

وقالت: "فرحت بوفاته عشان ارتاح، كان صعبان عليا، أنا كنت بحبه فوق ما أي حد يتخيل، قعد 10 سنين تعبان ومريض، كنت موجوعة لأنه كان محبوس جوه جسم خلاص خلص، مش قادر ياكل ولا يشرب ولا يدخل الحمام".

وتابعت رضا أنها تمنت أن يبقى إلى جانبهم، لكنها في ذات الوقت لم ترد أن يستمر ألمه،: "دعيت ربنا يرحمه، مش عايزاه يمشي وفي نفس الوقت كنت عاوزة ربنا يرحمه، بس مينفعش الاثنين مع بعض، فكان نفسي يترحم من إللي هو فيه بأي طريقة".

ولفتت رضا إلى أنها تمنت الزواج من رجل يشبه والدها بصفاته، إلَّا أنها لم تجد أحدًا يشببه، لاسيما أن كل شخص ليس له شبيه في هذه الدنيا، كما أن الصفة التي لم تعثرها بأزواجها وشركائها السابقين هي صفة "التفهم" و"المناقشة" اللتين كانتا يتمتع بهما والدها.



شيرين رضا: لم أفكر بالعودة لعمرو دياب

وسئلت رضا حول ما إذا فكرت بالرجوع لزوجها السابق الهضبة عمرو دياب بعض انفصالهما، أشارت أنها لم تفكر بذلك على الإطلاق بالعودة أجابت: "الحياة بتودي كل حد في سكته، أنسبلنا الصداقة دلوقتي..يلي بينكسر ما بيتصلحش".

وحول ما إذا كانت الغيرة هي سبب فشل علاقاتها السابقة، شددت على أن ذلك لم يكن السبب الرئيسي، قائلة: "لا، الغيرة موجودة من مني أنا بحبش الغيرة وما بصدقش فيها وأعتقد أنها بتبوظ العلاقة والنفسية، وهي شعور سام.. العلاقات باظت بسبب تصرفات مش بالغيرة".

وأوضحت أنها السبب الرئيسي في فشل علاقاتها، إلَّا أنها لا تبحث عن أخطائها ولا تفكر بالموضوع، وأضافت: "أنا بحاول على قد ما بقدر أنا أحاول أحافظ على نفسي ما أجرحني وما أضايقني، فما بحبش أفكر بالحاجات يلي عملتها خطأ".