شيرين تصدم جمهورها برأس حليق و أصابع الاتهام تتوجه لطليقها!

علقت شيرين عبد الوهاب على الأخبار المتداولة حول تورط زوجها السابق الفنان حسام حبيب في حلاقة شعر رأسها والتي ظهرت به في حفلها أمس في أبو ظبي وأثار جدلًا كبيرًا.

و كتبت شيرين عبد الوهاب في تغريدة لها عبر موقع (تويتر): (ليه ميكونش لوك جديد، ليه ميكونش تغيير، ليه ميكونش أنا اللي عملت كدة حتى لو عندي اكتئاب ؟ ليه فرضتوا السيء والأسوء وظلمتوا شخص بريء و ظلمتوني).

وتابعت (أنا قوية بيكم بس محبش حبكوا ليا يخليكم متشوفوش الحقايق أو تكونوا ظالمين).

الجمهور تداول أخبار تخص تورط حسام حبيب في حلاقة شعر رأس شيرين عبد الوهاب وقال البعض أنه قام بتكتيفها وضربها ومن ثم حلاقة شعر رأسها وحاجبيها وأنها قامت بإستخدام شعر مستعار سابقًا.

ويشار إلى أنه سبق وأصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا، أعلنت انفصالها رسميًا عن زوجها الفنان حسام حبيب، حيث حسمت الجدل المثار حول الأمر، وجاء نص البيان: (في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض فى تفاصيل حياتها الشخصية).

وأكدت النجمة شيرين عبد الوهاب أن الانفصال حدث فى هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتى فى إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.