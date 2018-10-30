شيرين تلغي جولتها الأوروبية بشكل مفاجىء و الاسباب مجهولة

ألغت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب جولتها الأوروبية بشكل مفاجئ، وأعلنت الخبر عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، قبل ساعتين فقط من موعد حفلها الأول في برلين وكتبت :(نأسف لإبلاغكم بإلغاء حفلات الفنانة شيرين عبد الوهاب في أوروبا (چينيف، برلين، وأمستردام) نظراً لظروف قاهرة خارجة عن إرادتنا؛ ونعدكم بتقديم حفلات تليق بكم قريباً)، حسب موقع الفن.

وبررت الامر بأن الموضوع ليس بيدها بل لأسباب قاهرة خارجة عن إرادتها، وسرعان ما بدأت الاشاعات تنتشر حول ما إذا كانت شيرين مصابة بإلتهاب في الأحبال الصوتية او ان هناك مشكلة في التأشيرات.