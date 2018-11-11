شيرين عبد الوهاب

بعد الكثير من الأخبار التي صدرت الفترة الأخيرة عن أزمة شيرين عبد الوهاب مع شركة الإنتاج "نجوم ريكوردز" ومطالبتها بدفع تعويض 5 ملايين جنيه بالإضافة إلى سحب ألبوم "أنا كتير" من على موقع يوتيوب، خرجت الفنّانة المصرية في بيان أوضحت فيه جميع تفاصيل الخلاف.

وأكدت شيرين في البيان أن ألبوم "نسّاي" ملكها، والخلاف الذي وقع مع شركة الإنتاج يتعلق بتنفيذ التزامات ضمن عقد تم فسخه في شهر يناير الماضي، وقالت بأن الشركة لم تنفذ التزامها بسداد المستحقات الخاصة بألبوم "أنا كتير"، فقامت هي بدورها بحجز ما التزمت برده من أموال قبضتها من ألبومها الجديد.

وتابعت شيرين بأنها متمسكة بحقوقها عما لحقها من أضرار أدبية ومادية نتيجة الإساءة إليها، وكذلك إظهارها إعلاميًا بمظهر المتراجع عن التزاماته التعاقدية، بالإضافة إلى أن الشركة التي وقع معها الخلاف روجت أنها صاحبة الألبوم الجديد وزعمت أن شيرين مهددة بالحبس، بالإضافة إلى أن الرقابة أوقفت التراخيص بجانب حذف ألبوم "أنا كتير" من موقع يوتيوب.

واختتمت شيرين كلامها بأنها ستلجأ للقضاء لأخذ حقها من كل جهة تحاول النيل منها ومن مصداقيتها مؤكدة أنها تحترم تعاقداتها وترفض حرمانها من الغناء والتواصل مع جمهورها، وأشارت في حديثها أن كل هذه الأمور التي حدثت تدلل على سوء نية الشركة بشكل واضح.