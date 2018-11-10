شيرين رضا تثير استياء جمهورها بلون شعرها الجديد...شاهده

شيرين رضا تثير استياء جمهورها بلون شعرها الجديد

رغم كونها أيقونة للجمال، أثارت الفنانة المصرية شيرين رضا دهشة عدد من جمهورها بسبب ظهورها بلوك جديد لم يحبه الفانز وأشعرهم بالصدمة.

شيرين رضا قررت أن تغير لون شعرها الأشقر للون الثلجي الأقرب للفضي الفاتح، ونشرت عدد من الصور عبر حسابها على موقع (أنستجرام)، وتخلت فيها أيضا عن الماكياج.

جمهور الفنانة المصرية لم يحب طلتها ولون شعرها، وجاءت أغلب التعليقات تؤكد أن هذا اللون لايليق بها، ويظهرها أكبر سنا، كما أن تخليها عن الماكياج جعلها تبدو شاحبة، حسب موقع دنيا الوطن.

شيرين رضا أكملت في يوليو /تموز الماضي عامها الخمسين، ومازالت الفنانة تتمتع بحظ وافر من الجمال والأناقة، وتختار طلاتها بعناية.

شيرين رضا كان آخر أعمالها السينمائية فيلم (الكويسين)، وشاركت بطولته مع الفنان أحمد فهمي، وحقق الفيلم إيرادات جيدة.