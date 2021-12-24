شيرين ضيفة إسعاد يونس ليلة رأس السنة و ابنتاها مفاجأة الحلقة

انتهت الفنانة شيرين عبد الوهاب من تسجيل لقاءً تليفزيونيا، ضمن حلقات برنامج (صاحبة السعادة) الذي تقدمه الإعلامية والمذيعة إسعاد يونس على قناة DMC، احتفالا بالعام الجديد 2022.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لشيرين عبدالوهاب من الحلقة، ظهرت خلالها وهي تغني، وتحتضن إسعاد، ومن مفاجآت الحلقة ظهورها مع ابنتيها هنا ومريم.

جدير بالذكر أن شيرين عبدالوهاب أعلنت مؤخرا طلاقها من المطرب والملحن حسام حبيب دون رجعة، موكدة أنها تكن له كل احترام لكن العيش بينهما أصبح مستحيلا، ثم عادت لنشاطها الفني ، وطرحت أكثر من أغنية: (خاصمت النوم)، و(بحلفلك)، كما أحيت حفلًا في أبو ظبي، كشفت خلاله لأول مرة عن إطلالتها الجديدة، وتخليها عن شعرها تمامًا، الأمر الذي أثار جدلًا لعدة ساعات، قبل أن تخرج وتعلق هي عليه.