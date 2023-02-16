شيرين عبدالوهاب تنذر روتانا قضائيًا.. بعدما طالبتها بدفع 10 ملايين جنيه

اندلعت الأزمة مجددًا بين الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وشركة "روتانا" السعودية، بعدما طالبتها الأخيرة بسداد 10 ملايين جنيه مصري تعويضًا عن إخلالها ببنود التعاقد المبرم فيما بينهم والذي ينص على تقديمها ألبومين غنائيين يتضمن كل واحد منهما 10 أغانٍ، بالإضافة إلى تصوير فيديوهات كليبات وإحياء حفلات غنائي>

شيرين عبدالوهاب تنذر شركة روتانا

و لجأت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب للتصعيد القانوني قبل أيام من جلسة النظر في الدعوى التي رفعتها شركة "روتانا" للمرئيات والصوتيات بحقها أمام القضاء المصري، بعد فشل الوصول لحل ودي فيما بينهم، نتيجة إخلالها ببنود العقد االمبرم فيما بينهم.

واستبقت شيرين عبدالوهاب جلسة استئناف النظر بالدعوى القضائية التي من المقرر عقدها يوم السبت القادم، عبر توجيه إنذار قضائي تؤكد من خلاله التزامها ببنود العقد المبرم واستعدادها لاستكمال عملية تسجيل أغاني الألبوم بتاريخ 15 فبراير الجاري، وذلك بعدما طالبتها الشركة بدفع تعويض قدره 10 ملايين جنيه مصري، أي ما يعادل 400 ألف دولار.

محامي شيرين عبدالوهاب يكشف آخر التطورات

وقال الخبير القانوني حسام لطفي، محامي شيرين عبد الوهاب، في تصريح له: "فيما يخص مفاوضات حل النزاع وديا، لم تحسم الشركة موقفها من العرض المقدم لفسخ التعاقد بالتراضي".

وتابع:"قمنا مؤخرا، ودفاعا عن حقوق الفنانة، بتقديم السجل التجاري للشركة التي أتاحت عبر مواقع التواصل، بعض الأغاني التي تملك (روتانا) حقوقها ، دون موافقة من شيرين عبد الوهاب".

وأضاف: " تم إرسال إنذار قضائي إلى شركة روتانا، نؤكد فيه استعداد الفنانة شيرين عبد الوهاب، وتمسكها بالتسليم الفوري الأغاني الخاصة بألبوم جديد لها".

روتانا تفسخ عقدها مع شيرين عبدالوهاب

وقررت شركة روتانا فسخ تعاقدها مع الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، الذي أبرمته عام 2019، على إثر إخلائها بأحد بنوده وعدم استيفائها حقوقه، فقد كان من المقرر أن تعمل على تسجيل ألبومين وإحياء 3 حفلات، إلَّا أنها لم تطرح سوى4 أغانٍ خلال 3 سنوات.

من جهته، أوضح حسام لطفي أنهم توصلوا إلى اتفاق ودي مع "روتانا" وتراضوا على بدائل من أجل تسجيل الأغاني، وشدد على حرص الشركة على استمرار تعاونها مع الفنانة.

ولفت لطفي إلى أن الشركة ستبرم عقدًا جديدًا مع شيرين في المستقبل، حيث لم يحدد بعد موعد التعاقد، وصرَّح قائلًا خلال لقاء له في برنامج "ET بالعربي": "نقدر عاليًا حرص روتانا على استمرار علاقتها بالفنانة بما يحقق مصالح الأطراف جميعًا..شيرين سوف تستمر في التعاون مع روتانا، فهي شركة محترمة، وداعمة لمن يتعاقد معها".