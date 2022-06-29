شيرين عبدالوهاب تنفي تهديد حسام لها بالسلاح.. وتؤكد محافظته على أموالها



في الآونة الأخيرة، نلاحظ تفاعل الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب الكبير مع متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع "إنستغرام"، مُجيبةً على أسئلتهم في فقرة بعنوان "Ask Sherine".

شيرين عبدالوهاب تنفي تهديد حسام حبيب لها بالسلاح

وتساءل البعض حول حقيقة الشائعات التي ترددت حول استيلاء طليقها الفنان حسام حبيب على أموالها وصرفها كيفما شاء، حينها خرجت شيرين عن صمتها نافيةً ما أشيع قائلًا: "بصراحة حق الله إن حسام عمره ما اخد مني فلوس ولا استفاد مني ماديا".

وأضافت: "بل بالعكس تماما أنا معرفتش احوش فلوس ليا غير لما اتجوزت حسام عشان كان عكس اللي بيتقال تماما، هو كان بيحافظ ليا على مالي ودي الصراحة عشان دي حاجة هتسأل عليها قدام ربنا ودي الحقيقة".

أما بشأن تعرضها للتهديد بالسلاح على خلفية خلاف نشب بينها وبين حسام داخل منزلها، أجابت : "طبعا لأ إيه ده، إزاي يتقال كده؟ .. وبردو دي شهادة هتسأل فيها قدام ربنا".





شيرين عبدالوهاب تطلب حمايتها وابنتيها من طليقها



وبالعودة إلى حادثة التهديد بالسلاح، أشير إلى أن شيرين اتصلت بالسلطات المصرية وكشفت خلال اتصالها انها مهددة من طليقها حسام حبيب هي وابنتيها وطالبت بحمايتها.

وسارعت الشرطة للذهاب إلى منزل الفنانة المصرية من أجل القاء القبض على الفنان حسام حبيب الذي انكر هذه الواقعة وأكد ان تواجده في الفيلا بطلب من طليقته من أجل التفاهم على بعض الأمور الفنية.

وأثار الخبر ردود فعل واسعة ما بين اقوال شيرين عبدالوهاب واقوال الفنان المصري المتناقضة، لا سيما أن شيرين سبق أن أكدت ان حسام حبيب شخص جيد وتجمعهما علاقة صداقة وهو ما اثار حيرة الجمهور

في المقابل طالب الكثيرون عدم اهمال بلاغ شيرين عبدالوهاب والتأكد من عدم تعرضها للتهديد والعنف من قبل طليقها السابق.

وكانت الفنانة المصرية قد اعلنت انفصالها عن زوجها حسام حبيب كما قامت بحلاقة شعرها للتعبير عن حصولها على حريتها في لوك وصف بالصادم، حيث ظهرت في حفل غنائي بشكل صادم وقد تخلت عن شعرها بالكامل وتحدثت بعض المشاكل عن معاناة شيرين مع مشاكل نفسية

