شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بـ(خاصمت النوم)

حققت أغنية (خاصمت النوم) لشيرين عبد الوهاب، نجاحا كبيرا جداً حيث كسرت حاجز المليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها كما احتلت التريند رقم ١ عبر القناة الرسمية على موقع (يوتيوب).

و تقول كلمات الاغنية :(بعدك مارتحتش يوم .. ونسيت وخاصمت النوم .. أنا لسه مكاني ولا اتحركت بفكر فيك .. هكدب لو قولت بخير .. بصراحه انا وجعي كبير .. متقولش ان انتا نستني وعادي وهنت عليك).

(خاصمت النوم) كلمات : عمرو المصري ، وألحان : عمرو الشاذلي، وتوزيع و مكس : عمرو الخضري، جيتار : مصطفى نصر.

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب قد ظهرت بـ(لوك) مختلف في حفلها الأخير بمدينة أبو ظبي الإماراتية، حيث ظهرت وقد قامت بحلاقة شعرها بالكامل، وبعدها نفت أن يكون طليقها حسام حبيب قد قام بقص شعرها.

وعن حلق شعرها قالت شيرين عبد الوهاب: (اللوك أخدته وراثة عن أبويا لما بحس بشوية اكتئاب بشيل شعري، والمرة دي كانت صعبة شوية وعلى قد صعوبة الحدث شلت شعري وأنا كده ارتحت).