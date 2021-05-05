شيرين عبد الوهاب تثير موجة من الضحك بعد طلب إحدى المعجبات منها غناء أغنية نانسي عجرم.. "هي بيضة وأنا سمرا"!

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب في إحدى الحفلات التي أقامتها في المغرب، لكن ليس معروفًا إلى الآن تاريخ انعقاد الحفل أو إذا ما كان قديمًا أم حديثًا!

وتعرف شيرين عبد الوهاب بخفة دمها وتعليقاتها المضكحة، فحينما طلبت منها إحدى الحاضرات غناء أغنية "أنت مصري"، أجاب شيرين بطريقة مضحكة متساءلة: "انا مصري وأبوية مصري دي بتعت نانسي عجرم يختي، يختي أنا بتعت مشربتش من نيلها".

وتابعت مُثيرة موجة من الضحك: "ازاي تتلخبطي بيني وبين نانسي عجرم، إزاي يعني، التالية بيضة وأنا سمرا".

وأشاد الكثيرون بخفة دم شيرين، فعلَّق أحدهم: "لسانها متبري منها بس تنحب ههههه".

وكتب آخر: " شيرين محبوبة في المغرب ودمها خفيف".

وكتبت أخرى معربة عن حبها لشيرين: " يمه منها عسسسسل ما لها حل تنحب يعني تنحب ما في اختيار ثاني فديت خفه دمك وطيبه قلبك حبيبتيييي شرين".

أزمة أغنية "مشربتش من نيلها"

وبالعودة إلى أزمة أغنية "مشربتش من نيلها"، انتشر مقطع فيديو للمطربة المصرية من حفل أقامته في إمارة الشارقة قبل عدة سنوات، ترد خلاله على طلب إحدى المعجبات بأداء أغنية "مشربتش من نيلها"، بأن الشرب من مياه النيل يؤدي إلى الإصابة بمرض "البلهارسيا"، موجهة نصيحة لها بشرب نوع آخر شهير من المياه المعدنية الفرنسية.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا آنذاك، قالت فيه إن ما بدر من المطربة يعد "سخرية واستهزاءًا بمصر"، وذكر البيان أن الحفل كان قد أقيم في الإمارات، ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية.