هكذا ردت نانسي عجرم على انتقاد شيرين عبد الوهاب لها

البوابة-ردت النجمة اللبنانية نانسي عجرم على عتب الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عليها بأنها ( لا تسأل عنها).

وأعادت نانسي عجرم نشر فيديو للقاء شيرين عبد الوهاب ببرنامج (كاربول كاريوكي بالعربي) وهي تتحدث عن نانسي عجرم، وعلقت عليه تقول: (شيرين بتعرفي إنك بالقلب دايما ومحبتي إلك كبيرة.. ومن زمان!).

وكانت شيرين عبد الوهاب قد تحدثت عن نانسي عجرم في البرنامج قائلة: (نانسي جميلة وفي حالها وعمرها ما اتكلمت على حد وحش لكن عيبها إنها مش بتسأل عليا خالص).

الجدير بالذكر ان الفنانة شيرين تستعد لإحياء حفل غنائي في جدة، ويقام الحفل الأحد 28 مايو/أيار الجاري على مسرح (بنش مارك)، ضمن سلسلة حفلات (جولة المملكة 2023).