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هكذا ردت نانسي عجرم على انتقاد شيرين عبد الوهاب لها

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 24 أيّار / مايو 2023 - 04:09
شيرين عبد الوهاب و نانسي عجرم
شيرين عبد الوهاب و نانسي عجرم

البوابة-ردت النجمة اللبنانية نانسي عجرم على عتب  الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عليها بأنها ( لا تسأل عنها).

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وأعادت نانسي عجرم نشر فيديو للقاء شيرين عبد الوهاب ببرنامج (كاربول كاريوكي بالعربي) وهي تتحدث عن نانسي عجرم، وعلقت عليه تقول: (شيرين بتعرفي إنك بالقلب دايما ومحبتي إلك كبيرة.. ومن زمان!).

نانسي عجرم و شير ين عبد الوهاب

وكانت شيرين عبد الوهاب قد تحدثت عن نانسي عجرم في البرنامج قائلة: (نانسي جميلة وفي حالها وعمرها ما اتكلمت على حد وحش لكن عيبها إنها مش بتسأل عليا خالص).

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الجدير بالذكر ان الفنانة شيرين تستعد لإحياء حفل غنائي في جدة، ويقام الحفل الأحد 28 مايو/أيار الجاري على مسرح (بنش مارك)، ضمن سلسلة حفلات (جولة المملكة 2023).

 

كلمات دالة:نانسي عجرمشيرين عبد الوهاب

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