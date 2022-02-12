شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار في افتتاح برنامج المواهب (الدوم)

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفل افتتاح برنامج (الدوم) لاكتشاف المواهب الفنية الجديدة وظهرت بإطلالتين مختلفتين.

شيرين أطلت بفستان أسود طويل مرصع بالأحجار من تصميم جورج حبيقة خلال إطلالتها الأولى.

ثم أطلت خلال الحفل بإطلالة ثانية خلال حفل الافتتاح وتخلت فيها عن الفستان واختارت الظهور ببدلة رجالي من تصميم الكسندر فوتيية.

(الدوم) هو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج فى الشرق الأوسط فى موسمه الأول، ويُعرض حصريا على شاشة قناة On.

يعد هذا الحفل هو أول ظهور فني لشيرين عبد الوهاب بعد شائعة عودتها لزوجها السابق حسام حبيب والتي تداولها الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية عقب تصريحات منظم الحفلات يوسف دندش. بدورها، نفت شيرين عبد الوهاب صحة الأخبار المتداولة وأكدت أنها جميعا عارية عن الصحة.