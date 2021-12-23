شيرين عبد الوهاب تطرح (وبحلفلك) المستوحاة من قصة حقيقية

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب أحدث أغانيها (وبحلفلك) أمس الأربعاء، عبر قناتها الرسمية بموقع (يوتيوب).

أغنية (وبحلفلك)، من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، توزيع وميكس وماستر محمد مجدي.

مصدر مقرب من المطربة كان قد قال: (بعد نجاح أغنية (كلها غيرانة)، قررت شيرين عبد الوهاب التعاون مجددا مع فريق عملها الشاعر محمد مصطفى مالك، والملحن محمود أنور، والموزع الموسيقي محمد مجدي، وكل ما نستطيع قوله حاليا إنها مستوحاة من قصة حقيقية، ومن المقرر الكشف عن كافة التفاصيل عقب طرحها رسميا).

وأثارت شيرين الجدل مؤخرا عقب ظهورها حليقة الرأس في الحفل الذي أقيم في أبو ظبي، وشهد ظهورها الأول عقب إعلانها رسميا الانفصال عن زوجها السابق حسام حبيب.